3 Pelaku Penipuan di Hotel Jakarta Utara Tidak Berkutik, Ditangkap di Jawa Barat

Selasa, 26 Mei 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi - Penangkapan pelaku kriminal. Foto: ANTARA/Ardika/am

jakarta.jpnn.com - Tiga pria berinisial AS (59), SW (39), dan N (53) ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Ketiga pelaku ditangkap di Jalan Batu Alam, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pondok Jaya, Jawa Barat, Senin (18/5) malam pukul 22.42 WIB,” kata Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim, Jumat (22/5).

Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti.

Di antaranya ialah 20 unit kartu ATM dari sejumlah bank dan buku tabungan.

Barang bukti lainnya yang disita ialah uang tunai Rp 950 ribu dan satu unit mobil.

Petugas juga menyita satu STNK serta pakaian yang digunakan pelaku.

“Ketiga pelaku dijerat pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait aksi tindak pidana penipuan dengan ancaman penjara empat tahun,” ujar Kiki.

Dia menjelaskan penipuan itu terjadi pada 3 Mei 2026 pukul 10.43 WIB di Hotel Harris Kelapa Gading. 

