Rampas Kalung di Jakarta Barat, 2 Penjambret Kena Batunya

jakarta.jpnn.com - Dua penjambret berinisial KWG dan DA ditangkap polisi setelah menggasak kalung milik korban di kawasan Perumahan Taman Kosmos, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (3/5).

KWG dan DA pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Mereka terancam mendekam di penjara selama tujuh tahun.

Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha mengatakan kedua pelaku itu mengendarai sepeda motor, lalu memepet korban.

Setelah itu, KWG dan DA merampas kalung milik seorang wanita di kawasan tersebut.

"Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya tujuh tahun penjara," kata Aqsha, Jumat (22/5)

Penjambretan terjadi saat korban hendak ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok.

"Setelah dari pasar, saat hendak menyeberang, mau pulang, korban ini dipepet oleh dua orang yang menaiki kendaraan bermotor," ujar Aqsha.