JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Pastikan Tim Begal Terus Bekerja Mengungkap Kasus

Polda Metro Jaya Pastikan Tim Begal Terus Bekerja Mengungkap Kasus

Kamis, 28 Mei 2026 – 09:00 WIB
Polda Metro Jaya Pastikan Tim Begal Terus Bekerja Mengungkap Kasus - JPNN.com Jakarta
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin (tengah) saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/5/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya memastikan Tim Begal masih bekerja untuk mengungkap berbagai kasus yang belum terungkap.

Selain itu, Tim Begal juga bekerja untuk menjaga keamanan di Jakarta.

"Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, Jumat (22/5).

Baca Juga:

Iman menjelaskan total tersangka yang sudah ditangkap Tim Pemburu Begal sebanyak 38 orang.

Sementara itu, 135 tersangka dilaksanakan penegakan hukum oleh jajaran Polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap 466 barang bukti. 

Baca Juga:

Di antaranya adalah berbentuk gawai 84 unit dan kemudian sepeda motor roda dua 69 unit.

Ada juga barang bukti berupa senjata api beserta amunisi sebanyak 8 pucuk dan senjata tajam 45 bilah.

Polda Metro Jaya memastikan Tim Begal masih bekerja untuk mengungkap berbagai kasus yang belum terungkap.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   polda metro jaya begal kasus barang bukti

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU