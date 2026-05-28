Polda Metro Jaya Pastikan Tim Begal Terus Bekerja Mengungkap Kasus

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya memastikan Tim Begal masih bekerja untuk mengungkap berbagai kasus yang belum terungkap.

Selain itu, Tim Begal juga bekerja untuk menjaga keamanan di Jakarta.

"Masih ada 413 perkara yang sedang kami selesaikan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, Jumat (22/5).

Iman menjelaskan total tersangka yang sudah ditangkap Tim Pemburu Begal sebanyak 38 orang.

Sementara itu, 135 tersangka dilaksanakan penegakan hukum oleh jajaran Polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Pihaknya juga telah melakukan penyitaan terhadap 466 barang bukti.

Di antaranya adalah berbentuk gawai 84 unit dan kemudian sepeda motor roda dua 69 unit.

Ada juga barang bukti berupa senjata api beserta amunisi sebanyak 8 pucuk dan senjata tajam 45 bilah.