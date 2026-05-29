2 Pelaku Pengeroyokan di Jakarta Pusat Ditangkap Polisi

jakarta.jpnn.com - Dua pria yang menjadi pelaku kasus pengeroyokan di Kemayoran ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat.

"Ada dua orang tersangka, yakni berinisial SS (26) dan ASA (23)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut dia, aksi pengeroyokan sempat viral di media sosial.

Roby mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (24/5) pukul 03:15 WIB.

Roby menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari langkah proaktif kepolisian melalui patroli siber.

Petugas menemukan video amatir yang menunjukkan aksi kekerasan sekelompok orang di jalanan.

"Kami melakukan gerak cepat,” ujar Roby.

Roby mengatakan pihaknya melakukan penelusuran jejak digital dan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).