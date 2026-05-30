Paranormal Gadungan Ditangkap Polda Metro Jaya, Mengaku Bisa Ubah Nasib

Sabtu, 30 Mei 2026 – 06:00 WIB
Ilustrasi pencuri ditangkap polisi. Foto; Antara

jakarta.jpnn.com - Dua pelaku penipuan dan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur, ditangkap Polda Metro Jaya.

Kedua pelaku menggunakan modus sebagai paranormal ketika beraksi.

"Pelaku mengaku membersihkan nasib buruk seseorang," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Danang Setiyo Pambudi Sukarno di Jakarta, Rabu (27/5).

Salah satu korban ialah Ilham. Pria 19 tahun itu  kehilangan sepeda motor, telepon genggam, serta dompetnya.

"Motif tindakan ini adalah motif ekonomi. Tersangka ingin menguasai barang milik korban secara melawan hukum," ujar Danang.

Peristiwa itu bermula ketika korban sedang duduk seorang diri di atas sepeda motor. 

Tersangka RAT kemudian mendekati korban sambil berpura-pura mencari alamat seseorang yang ingin diobati.

Selanjutnya, tersangka AJ datang dan mengaku pernah menjadi pasien yang disembuhkan oleh RAT. Korban pun mulai percaya terhadap cerita kedua pelaku tersebut.

