Pencuri Kabel Menara Jamsostek Jakarta Ditangkap, Beraksi Sejak 2023

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AY ditangkap polisi karena mencuri kabel tembaga di Menara Jamsostek, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pria 44 tahun itu ternyata sudah sering melakukan pencurian kabel.

"Pelaku juga mengakui telah mengambil kabel tembaga di ruang genset dan melakukan aksi pencurian secara bertahap sejak 2023," kata Kapolsek Mampang Prapatan AKP Dian Purnomo di Jakarta, Rabu (27/5).

Baca Juga: 2 Pelaku Pengeroyokan di Jakarta Pusat Ditangkap Polisi

Dia mengungkapkan tindakan pelaku tersebut tidak pernah diketahui.

Sebab, pihak pengelola gedung baru memasang kamera pengawas di ruang genset.

AY itu terekam kamera pengawas (CCTV) di ruang genset Menara Jamsostek pada 23 Mei 2026 sekitar pukul 05.15 WIB.

Baca Juga: 2 Pembacok Remaja di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

Pelaku mencuri kabel dengan memotongnya menggunakan gergaji.

Setelah itu, dia memasukkan kabel tersebut ke dalam tas yang sudah disiapkan.