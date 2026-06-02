Pencuri Ditangkap Ketika Gasak Sepeda Motor Mahasiwa Trisakti, 1 Pelaku Kabur

Selasa, 02 Juni 2026 – 09:00 WIB
?Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial JL ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik mahasiswa Universitas Trisakti di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat.

Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya mengatakan pelaku ditangkap pada Senin (25/5).

Menurut Reza, saat itu pelaku mencoba menggasak sepeda motor milik mahasiswa Universitas Trisakti.

"Pada saat aksi berlangsung, pelaku tepergok petugas keamanan dan diamankan di sekitar Terminal Grogol,” kata Reza, Jumat (29/5).

Menurut Reza, pelaku tidak beraksi sendirian ketika mencuri sepeda motor.

“Aatu pelaku lainnya melarikan diri," kata Reza.

Reza menjelaskan peristiwa bermula ketika korban berinisial AAR memarkirkan sepeda motor Kawasaki W175 miliknya di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Grogol Reformasi.

"Habis kuliah, korban dapat info dari petugas keamanan kampus, motornya sempat dicuri dua orang pelaku," kata Reza.

