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JPNN.com Jakarta Kriminal Tipu Calon Pengantin, Pasutri Pemilik WO Ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Timur

Tipu Calon Pengantin, Pasutri Pemilik WO Ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Timur

Rabu, 03 Juni 2026 – 09:00 WIB
Tipu Calon Pengantin, Pasutri Pemilik WO Ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Undangan pernikahan. Foto: ANTARA News/Nanien Yuniar

jakarta.jpnn.com - Pasangan suami istri ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur karena menipu calon pengantin dengan bisnis wedding organizer (WO).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan menjelaskan para korban mengetahui jasa pasutri itu dari iklan di media sosial.

“Selanjutnya, karena di situ ada iklan-iklan, para korban ini tertarik, berlanjut dengan komunikasi melalui WhatsApp ke adminnya langsung," kata Bayu Kurniawan, Senin (1/6).

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Menurut Bayu, saat komunikasi berlangsung melalui WhatsApp, para tersangka menawarkan berbagai promo dan paket pernikahan dengan harga yang dinilai menarik bagi calon pelanggan.

Polisi saat ini masih terus mendalami kasus penipuan tersebut.

Salah satunya kemungkinan adanya korban lain di luar wilayah Jakarta Timur. 

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Berdasarkan informasi yang diterima penyidik, sejumlah korban diketahui berasal dari wilayah Bekasi.

Terkait adanya laporan dari korban di Bekasi, Bayu mengatakan pihaknya akan membuka koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

Pasangan suami istri ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur karena menipu calon pengantin dengan bisnis wedding organizer
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TAGS   jakarta timur polisi wedding organizer penipuan

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