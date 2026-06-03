Tipu Calon Pengantin, Pasutri Pemilik WO Ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Pasangan suami istri ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur karena menipu calon pengantin dengan bisnis wedding organizer (WO).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan menjelaskan para korban mengetahui jasa pasutri itu dari iklan di media sosial.

“Selanjutnya, karena di situ ada iklan-iklan, para korban ini tertarik, berlanjut dengan komunikasi melalui WhatsApp ke adminnya langsung," kata Bayu Kurniawan, Senin (1/6).

Baca Juga: 2 Pelaku Pengeroyokan di Jakarta Pusat Ditangkap Polisi

Menurut Bayu, saat komunikasi berlangsung melalui WhatsApp, para tersangka menawarkan berbagai promo dan paket pernikahan dengan harga yang dinilai menarik bagi calon pelanggan.

Polisi saat ini masih terus mendalami kasus penipuan tersebut.

Salah satunya kemungkinan adanya korban lain di luar wilayah Jakarta Timur.

Baca Juga: 2 Pembacok Remaja di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

Berdasarkan informasi yang diterima penyidik, sejumlah korban diketahui berasal dari wilayah Bekasi.

Terkait adanya laporan dari korban di Bekasi, Bayu mengatakan pihaknya akan membuka koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah tersebut.