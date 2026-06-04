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JPNN.com Jakarta Kriminal Pelaku Penganiayaan di Jakarta Pusat Mengaku Lupa Karena Terpengaruh Minuman Keras

Pelaku Penganiayaan di Jakarta Pusat Mengaku Lupa Karena Terpengaruh Minuman Keras

Kamis, 04 Juni 2026 – 09:00 WIB
Pelaku Penganiayaan di Jakarta Pusat Mengaku Lupa Karena Terpengaruh Minuman Keras - JPNN.com Jakarta
Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/6/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial FDC ditangkap polisi karena melakukan penganiyaaan hingga korban mengalami patah tulang hidung.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan FDC berdalih tidak mengingat tindakannya.

"Saat kami memeriksa pelaku, dia mengaku tidak mengingat kejadiannya dengan alasan seperti itu, karena di bawah pengaruh alkohol," ujar Alexander Tengbunan, Senin (1/6).

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Alexander menjelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat (29/5) dini hari. 

Kejadian bermula saat pelaku dan korban berkumpul bersama untuk mengonsumsi minuman keras di sebuah kafe.

Namun, saat pesta berlangsung, keduanya diduga terlibat cekcok. 

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Adu mulut yang awalnya terjadi kemudian memanas hingga berujung aksi penganiayaan.

“Awalnya korban itu minum minuman keras. Namun, mungkin karena di bawah pengaruh alkohol, akibatnya terjadi cekcok di dalam toko sampai pelaku ini memukul korban di depan toko minuman,” kata Alexander.

Pria berinisial FDC ditangkap polisi karena melakukan penganiyaaan hingga korban mengalami patah tulang hidung.
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TAGS   penganiayaan Jakarta Pusat petamburan polisi

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