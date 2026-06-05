Kurir Narkoba Ditangkap di Jakarta Pusat, Barang Bukti Setengah Kilo Sabu-Sabu

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial IO ditangkap polisi karena menjadi kurir narkoba.

Polres Metro Jakarta Pusat menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 510,3 gram di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat anggota setelah menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung, Kamis (4/6).

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Menurut dia, penangkapan itu dilakukan di sebuah rumah di Pasar Rebo pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 01.30 WIB.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu kaleng biskuit berisi lima plastik klip besar sabu-sabu dengan total berat bruto mencapai 510,3 gram atau setengah kilogram.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S Kuncoro menyebutkan IO mengaku hanya bertugas mengambil dan mengantarkan paket sabu atas perintah seseorang berinisial NB.

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Selain itu, IO juga mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba.

IO mengaku dijanjikan sejumlah uang oleh pelaku yang kini masih diburu polisi.