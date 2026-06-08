Polres Jakarta Pusat Tetapkan 2 Tersangka Pencurian Inventaris Karang Taruna

jakarta.jpnn.com - Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua tersangka kasus pencurian barang inventaris Karang Taruna Kelurahan Bungur.

Sebelum menetapkan status tersangka, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat sudah memeriksa saksi dan barang bukti.

"Kami masih mendalami peran kedua tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robby Saputra, Minggu (7/6).

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Robby Saputra menuturkan pihaknya mendalami peran kedua tersangka saat mengambil barang.

Selain itu, pihaknya juga mendalami ke mana barang dijual.

Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat juga mendalami penggunaan uang hasil penjualan barang.

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Menurut dia, kedua tersangka yang masing-masing berinisial FR dan DI terbukti mengambil satu set alat band, alat press sablon, sound system.

Robby mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas hilangnya sejumlah barang inventaris Karang Taruna Kelurahan Bungur.