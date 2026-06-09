Bawa Kabur Motor Teman, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat
jakarta.jpnn.com - Dua pria berinisial S dan H ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor milik teman mereka di kawasan Mapar, Tamansari, Jakarta Barat.
Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar mengungkapkan motif kedua pelaku murni karena terdesak masalah ekonomi.
"H dan pelaku S ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami untuk membayar uang kos-kosan," ujarnya, Jumat (5/6).
Bobby menjelaskan aksi pencurian ini dilakukan dengan modus pinjam pakai.
S yang memiliki hubungan pertemanan lama dengan korban berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut.
Namun, sebelum dikembalikan, motor itu terlebih dahulu dibobol menggunakan kunci tertentu.
Tujuannya ialah agar sepeda motor seolah-olah dalam kondisi mati atau rusak.
Setelah motor dikembalikan oleh S kepada korban, pelaku lain berinisial H yang sudah bersiap di lokasi langsung mengeksekusi dan membawa kabur kendaraan.
Dua pria berinisial S dan H ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor milik teman mereka di kawasan Mapar, Tamansari, Jakarta Barat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News