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JPNN.com Jakarta Kriminal Bawa Kabur Motor Teman, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat

Bawa Kabur Motor Teman, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat

Selasa, 09 Juni 2026 – 09:00 WIB
Bawa Kabur Motor Teman, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
?Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Bobby M. Zulfikar (kanan) didampingi Kanit Reskrim AKP Egy Irwansyah (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Dua pria berinisial S dan H ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor milik teman mereka di kawasan Mapar, Tamansari, Jakarta Barat.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar mengungkapkan motif kedua pelaku murni karena terdesak masalah ekonomi.

"H dan pelaku S ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami untuk membayar uang kos-kosan," ujarnya, Jumat (5/6).

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Bobby menjelaskan aksi pencurian ini dilakukan dengan modus pinjam pakai. 

S yang memiliki hubungan pertemanan lama dengan korban berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut.

Namun, sebelum dikembalikan, motor itu terlebih dahulu dibobol menggunakan kunci tertentu.

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Tujuannya ialah agar sepeda motor seolah-olah dalam kondisi mati atau rusak.

Setelah motor dikembalikan oleh S kepada korban, pelaku lain berinisial H yang sudah bersiap di lokasi langsung mengeksekusi dan membawa kabur kendaraan.

Dua pria berinisial S dan H ditangkap polisi karena membawa kabur sepeda motor milik teman mereka di kawasan Mapar, Tamansari, Jakarta Barat.
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TAGS   jakarta barat sepeda motor polisi narkotika

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