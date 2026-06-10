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JPNN.com Jakarta Kriminal Masuk DPO, Penjambret Kalung Emas Ditangkap di Jakarta Barat

Masuk DPO, Penjambret Kalung Emas Ditangkap di Jakarta Barat

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:00 WIB
Masuk DPO, Penjambret Kalung Emas Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
?Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar (kiri) didampingi Kanit Reskrim AKP Egy Irwansyah (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial D ditangkap polisi karena menjadi menjambret kalung emas di Jakarta Barat.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar menyatakan D yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) diamankan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (4/6) sore.

"DPO atas nama D telah kami amankan. Yang bersangkutan memiliki peran vital sebagai penarik ataupun eksekutor yang langsung mengambil kalung emas dari leher korban. Kami amankan di wilayah Penjaringan," kata Bobby.

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Menurut dia, tersangka sempat berupaya melarikan diri dari sergapan petugas. 

Namun, berkat kesigapan anggota di lapangan, tersangka diringkus tanpa perlawanan berarti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka nekat melakukan aksi kejahatan jalanan tersebut didasari faktor impitan ekonomi serta kecanduan narkotika.

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Kendati demikian, pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Tujuannya ialah untuk memastikan penyalahgunaan narkoba oleh tersangka.

Pria berinisial D ditangkap polisi karena menjadi menjambret kalung emas di Jakarta Barat.
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TAGS   penjambret kalung jakarta barat polisi

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