Beraksi Berulang Kali, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta ditangkap polisi pada 26 Mei 2026.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan mendalam sebelum menangkap pelaku.

Penyelidikan itu terkait maraknya laporan kehilangan sepeda motor.

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"Kami berhasil mengamankan satu orang berinisial E, kurang lebih umur 46 tahun,” kata dia, Kamis (4/6).

Dia menjelaskan pelaku diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora.

“Untuk pengakuan sendiri, dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali," kata Sudrajat.

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Dari puluhan aksi yang diakui pelaku, khusus untuk wilayah Tambora, tersangka tercatat sudah beraksi sebanyak enam kali.

Menurut Sudrajat, dalam menjalankan aksinya, E sengaja mengincar kendaraan yang diparkir di lokasi yang minim pengawasan serta tidak dilengkapi dengan pengamanan tambahan.