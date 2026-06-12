JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Beraksi Berulang Kali, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Barat

Beraksi Berulang Kali, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Barat

Jumat, 12 Juni 2026 – 09:00 WIB
Beraksi Berulang Kali, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Sejumlah sepeda motor barang bukti hasil pencurian dipasangi garis polisi di Polsek Tambora, Jakarta Barat, Kamis (4/6/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur/aa.

jakarta.jpnn.com - Pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta ditangkap polisi pada 26 Mei 2026.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan mendalam sebelum menangkap pelaku.

Penyelidikan itu terkait maraknya laporan kehilangan sepeda motor.

Baca Juga:

"Kami berhasil mengamankan satu orang berinisial E, kurang lebih umur 46 tahun,” kata dia, Kamis (4/6).

Dia menjelaskan pelaku diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora.

“Untuk pengakuan sendiri, dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali," kata Sudrajat.

Baca Juga:

Dari puluhan aksi yang diakui pelaku, khusus untuk wilayah Tambora, tersangka tercatat sudah beraksi sebanyak enam kali.

Menurut Sudrajat, dalam menjalankan aksinya, E sengaja mengincar kendaraan yang diparkir di lokasi yang minim pengawasan serta tidak dilengkapi dengan pengamanan tambahan.

Pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Jakarta ditangkap polisi pada 26 Mei 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   sepeda motor pencuri jakarta barat polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU