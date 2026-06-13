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JPNN.com Jakarta Kriminal Edarkan Narkoba di Kelab Malam Jakarta Utara, 2 Pengedar Diciduk

Edarkan Narkoba di Kelab Malam Jakarta Utara, 2 Pengedar Diciduk

Sabtu, 13 Juni 2026 – 06:00 WIB
Edarkan Narkoba di Kelab Malam Jakarta Utara, 2 Pengedar Diciduk - JPNN.com Jakarta
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro dalam jumpa pers pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis etimode di tempat hiburan malam di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-Polres Metro Jakut

jakarta.jpnn.com - Pengedar narkoba berinisial FIS dan WS dijerat Pasal 119 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebab, mereka mengedarkan narkotika jenis etomidate secara terselubung di Alexa Suites and Lounge di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Mereka terancam hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda hingga Rp 8 miliar,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro di Jakarta, Sabtu (6/7).

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Ari mengatakan mereka masuk ke tempat hiburan malam layaknya pengunjung biasa. 

“Kemudian, secara diam-diam, menawarkan barang haram tersebut kepada calon pembeli,” kata Ari.

Saat ditangkap, kata dia, pelaku sedang berada di dalam lokasi dan berbaur seperti tamu biasa.

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“Waktu kami dalami, dia lagi duduk-duduk, seperti pengunjung biasa,” ujar Ari.

Dia mengatakan pihak manajemen muncul setelah melihat aktivitas transaksi yang dinilai tak wajar, dan temuan itu kemudian dilaporkan ke polisi.

Pengedar narkoba berinisial FIS dan WS dijerat Pasal 119 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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TAGS   narkoba pengedar jakarta utara polisi

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