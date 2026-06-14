Hilang Sejak Maret 2026, Sepeda Motor Ditemukan Polsek Duren Sawit di Marketplace

jakarta.jpnn.com - Sepeda motor milik Raka yang hilang saat diparkir di kawasan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur, Maret 2026, ditemukan.

Polisi menemukan sepeda motor itu setelah menelusuri jejak penjualannya melalui marketplace di media sosial.

"Dari informasi sistem online COD itu kami tindak lanjuti. Alhamdulillah motor tersebut bisa kami temukan dan kami amankan," kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (4/6).

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Sutikno menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi pemilik bahwa motornya diduga ditawarkan melalui transaksi di tempat (cash on delivery/COD) di Facebook.

Berdasarkan informasi tersebut, penyidik lalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas jual beli kendaraan secara daring untuk melacak keberadaan motor tersebut.

Hasil penelusuran polisi mengarah ke wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi.

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Saat petugas mendatangi lokasi yang telah dipetakan, motor ditemukan dalam kondisi ditinggalkan tanpa ada orang yang menguasainya. Polisi kemudian mengamankan kendaraan tersebut untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Setelah kendaraan diamankan, penyidik mencocokkan nomor rangka, mesin, dan dokumen kepemilikan.