JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Hilang Sejak Maret 2026, Sepeda Motor Ditemukan Polsek Duren Sawit di Marketplace

Hilang Sejak Maret 2026, Sepeda Motor Ditemukan Polsek Duren Sawit di Marketplace

Minggu, 14 Juni 2026 – 06:00 WIB
Hilang Sejak Maret 2026, Sepeda Motor Ditemukan Polsek Duren Sawit di Marketplace - JPNN.com Jakarta
Polisi mengembalikan sepeda motor milik Raka (33) yang dilaporkan hilang saat terparkir di kawasan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Maret 2026 di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (4/6/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Sepeda motor milik Raka yang hilang saat diparkir di kawasan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur, Maret 2026, ditemukan.

Polisi menemukan sepeda motor itu setelah menelusuri jejak penjualannya melalui marketplace di media sosial.

"Dari informasi sistem online COD itu kami tindak lanjuti. Alhamdulillah motor tersebut bisa kami temukan dan kami amankan," kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (4/6).

Baca Juga:

Sutikno menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi pemilik bahwa motornya diduga ditawarkan melalui transaksi di tempat (cash on delivery/COD) di Facebook.

Berdasarkan informasi tersebut, penyidik lalu melakukan pemantauan terhadap aktivitas jual beli kendaraan secara daring untuk melacak keberadaan motor tersebut. 

Hasil penelusuran polisi mengarah ke wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi.

Baca Juga:

Saat petugas mendatangi lokasi yang telah dipetakan, motor ditemukan dalam kondisi ditinggalkan tanpa ada orang yang menguasainya. Polisi kemudian mengamankan kendaraan tersebut untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Setelah kendaraan diamankan, penyidik mencocokkan nomor rangka, mesin, dan dokumen kepemilikan. 

Sepeda motor milik Raka yang hilang saat diparkir di kawasan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur, Maret 2026, ditemukan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   sepeda motor marketplace duren sawit jakarta timur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU