Pembawa Bom Molotov saat Demo Mahasiswa di Jakarta Jadi Tersangka

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial ANH ditetapkan sebagai tersangka karena membawa bom molotov saat demo mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6).

Pria 24 tahun itu terbukti membawa botol berisi cairan berbahaya lengkap dengan sumbu pembakar saat unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan ANH diamankan di Jalan Gatot Subroto pada Jumat (12/6) sekitar pukul 15.30 WIB.

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"Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif pasca-penangkapan, penyidik telah menaikkan status hukum ANH menjadi tersangka,” kata Budi, Sabtu (13/6).

Budi mengatakan petugas menemukan barang bukti berupa tiga unit botol berisi cairan berbahaya.

“Terdapat sumbu pada ujung botolnya di dalam tas ransel miliknya," katanya.

Budi menjelaskan benda-benda tersebut dikategorikan sebagai alat pembakar ilegal yang sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa di tengah konsentrasi massa.

Selain menetapkan ANH sebagai tersangka, polisi juga memeriksa seorang rekan perjalanan tersangka berinisial R.