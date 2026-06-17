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JPNN.com Jakarta Kriminal Lakukan Pelecehan ke Anjing, Pria 24 Tahun Ditangkap Polisi di Jakarta Utara

Lakukan Pelecehan ke Anjing, Pria 24 Tahun Ditangkap Polisi di Jakarta Utara

Rabu, 17 Juni 2026 – 15:00 WIB
Lakukan Pelecehan ke Anjing, Pria 24 Tahun Ditangkap Polisi di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Sampson Sosa Hutapea. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial OL ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap anjing di toko hewan peliharaan di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (1/6).

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Sampson Sosa Hutapea mengatakan pihaknya menangkap OL setelah ada Laporan Polisi Nomor 157/VI/2026/Sek.Penj tanggal 1 Juni 2026.

“Pelaku dilaporkan melakukan aksi pidana yang dilengkapi sejumlah alat bukti aksi pelecehan seksual tersebut,” kata Sampson Sosa Hutapea, Selasa (16/6).

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Tidak hanya menangkap OL, petugas juga menyita barang bukti.

Salah satunya ialah satu buah flash disk berisi video aksi pelecehan seksual.

Barang bukti lainnya ialah sebuah ponsel serta hasil visum hewan dari dokter hewan.

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Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti berupa rekaman kamera pemantau dan lainnya.

Sampson menjelaskan pihaknya terus mendalami kasus yang dilakukan OL.

Pria berinisial OL ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap anjing di toko hewan peliharaan di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (1/6).
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TAGS   pelecehan seksual anjing polisi jakarta utara

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