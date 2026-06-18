Saling Ejek di Medsos, Remaja Meninggal Dibacok Pelajar di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Dua pelajar yang membacok siswa berinisial A hingga korban meninggal dunia ditangkap polisi.

Kedua pelaku ialah KK dan R. Mereka melakukan pembacokan di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua pelaku membacok korban pada 7 Mei 2026.

Mereka melakukan aksinya diduga dipicu konflik berkepanjangan antara sekolah pelaku dan korban yang kerap saling mengejek di media sosial.

"R ini cuma sebagai joki sebenarnya karena dia disuruh-suruh doang katanya, disuruh samperin (korban)," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, Rabu (17/6).

Alex menjelaskan pembacokan bermula dari sekolah pelaku dan sekolah korban yang telah lama berkonflik di media sosial.

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"Dulu mereka sering sahut-sahutan antarsekolah di media sosial. Ejek-ejekan," kata Alex.

Aksi penyerangan terjadi pada Kamis (7/5) sekitar pukul 20.00 WIB.