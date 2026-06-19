JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Modus Baru Peredaran Narkoba di Jakarta Timur, Pakai Stiker Sedot WC

Modus Baru Peredaran Narkoba di Jakarta Timur, Pakai Stiker Sedot WC

Jumat, 19 Juni 2026 – 09:00 WIB
Modus Baru Peredaran Narkoba di Jakarta Timur, Pakai Stiker Sedot WC - JPNN.com Jakarta
Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Ipda Gandi Rezeki Sinaga bersama barang bukti yang disita dari tangan tersangka di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Polda Metro menemukan modus baru peredaran narkoba di Jakarta Timur.

Pelaku menggunakan stiker Sedot WC untuk memasarkan sabu-sabu dan tembakau sintetis.

Polda Metro Jaya sudah menangkap RRM di kontrakan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur.

Baca Juga:

"Modus yang digunakan pelaku menggunakan stiker Sedot WC yang akan ditempel di tiang maupun di pohon di sepanjang jalan daerah Cipayung," kata Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya IPDA Gandi Rezeki Sinaga, Rabu (17/6).

Pengungkapan berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat mengenai maraknya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, personel Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi," kata Gandi.

Baca Juga:

Pada Minggu (7/6) malam sekitar pukul 22.00 WIB, polisi berhasil mengidentifikasi target.

Saat itu pelaku sedang berada di depan sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung. 

Polda Metro menemukan modus baru peredaran narkoba di Jakarta Timur.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   narkoba jakarta timur sedot wc polda metro jaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU