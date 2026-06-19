Modus Baru Peredaran Narkoba di Jakarta Timur, Pakai Stiker Sedot WC

jakarta.jpnn.com - Polda Metro menemukan modus baru peredaran narkoba di Jakarta Timur.

Pelaku menggunakan stiker Sedot WC untuk memasarkan sabu-sabu dan tembakau sintetis.

Polda Metro Jaya sudah menangkap RRM di kontrakan di kawasan Cipayung, Jakarta Timur.

"Modus yang digunakan pelaku menggunakan stiker Sedot WC yang akan ditempel di tiang maupun di pohon di sepanjang jalan daerah Cipayung," kata Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya IPDA Gandi Rezeki Sinaga, Rabu (17/6).

Pengungkapan berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat mengenai maraknya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, personel Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi," kata Gandi.

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Pada Minggu (7/6) malam sekitar pukul 22.00 WIB, polisi berhasil mengidentifikasi target.

Saat itu pelaku sedang berada di depan sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung.