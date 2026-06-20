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JPNN.com Jakarta Kriminal Palak Pekerja di Jakarta Pusat, Pria 43 Tahun Ditangkap Polisi

Palak Pekerja di Jakarta Pusat, Pria 43 Tahun Ditangkap Polisi

Sabtu, 20 Juni 2026 – 06:00 WIB
Palak Pekerja di Jakarta Pusat, Pria 43 Tahun Ditangkap Polisi - JPNN.com Jakarta
Polisi mengamankan seorang pria berinisial YM (43) pada Senin (15/6/2026), usai diduga melakukan aksi pemalakan terhadap pekerja di depan kantor Pegadaian, Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Foto: ANTARA/HO-Polres Jakpus.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial YM ditangkap polisi karena memalak pekerja di depan kantor Pegadaian, Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Tindakan pria 43 tahun itu sempat viral di media sosial (medsos).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu (14/6) malam sekitar pukul 22.29 WIB.

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Polres Metro Jakarta Pusat pun langsung bergerak setelah mengetahui perbuatan YM.

"Setelah menerima informasi terkait video viral, kami langsung memerintahkan jajaran Polsek Senen untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold EP Hutagalung.

Usaha petugas ketika melakukan penyelidikan pun berbuah manis.

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“Hasilnya, seorang pria yang diduga terlibat berhasil diamankan untuk dimintai keterangan," kata Reynold.

Kejadian bermula saat sebuah mobil bak terbuka berwarna hitam terparkir di depan Pegadaian Jalan Kramat Raya untuk melakukan kegiatan bongkar pasang spanduk (banner).

Pria berinisial YM ditangkap polisi karena memalak pekerja di depan kantor Pegadaian, Jalan Kramat Raya, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
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TAGS   Jakarta Pusat pemalakan viral media sosial

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