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JPNN.com Jakarta Kriminal Mencuri Motor di GBK, 2 Maling Ditangkap Polsek Tanah Abang

Mencuri Motor di GBK, 2 Maling Ditangkap Polsek Tanah Abang

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:00 WIB
Mencuri Motor di GBK, 2 Maling Ditangkap Polsek Tanah Abang - JPNN.com Jakarta
Pria yang diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di area parkir Lot 6 Gelora Bung Karno (GBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakarta Pusat.

jakarta.jpnn.com - Dua pria berinisial MDS dan MPS ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di area parkir Lot 6 Gelora Bung Karno (GBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat.

MDS saat ini berusia 19 tahun, sedangkan umur MPS ialah 23 tahun.

Mereka ditangkap setelah petugas mendapatkan informasi tentang curanmor.

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Saat itu polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor milik korban berinisial NAR (22).

"Dua terduga pelaku masing-masing berinisial MDS dan MPS diamankan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Jumat (19/6).

Dia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

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"Begitu menerima laporan adanya dugaan pencurian kendaraan bermotor, anggota langsung melakukan penyelidikan,” kata Reynold.

Reynold EP Hutagalung mengatakan tim bekerja sama dengan pihak keamanan GBK.

Dua pria berinisial MDS dan MPS ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di area parkir Lot 6 Gelora Bung Karno (GBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat.
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TAGS   mencuri sepeda motor GBK tanah abang

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