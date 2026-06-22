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JPNN.com Jakarta Kriminal Pria Ditusuk Perampok di Jakarta Pusat, Luka Parah

Pria Ditusuk Perampok di Jakarta Pusat, Luka Parah

Senin, 22 Juni 2026 – 09:00 WIB
Pria Ditusuk Perampok di Jakarta Pusat, Luka Parah - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Korban penusukan. Foto: ANTARA/HO. (Q)

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M disekap dan ditusuk perampok di Jalan Pati, RT08 RW08, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).

Kejadian itu sangat mengagetkan karena terjadi pada pukul 12:00 WIB.

Korban mengalami luka parah karena mendapatkan tujuh kali tusukan.

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"Benar, ada kejadian pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 479 KUHP pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 12.00 WIB," kata Kapolsek Menteng Braiel Rondonuwu, Jumat (19/6).

Braiel Rondonuwu mengatakan ada dua korban dalam kejadian itu.

Korban pertama ialah M yang mengalami luka-luka akibat ulah pencuri.

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Sementara itu, korban kedua berinisial U yang mengalami kerugian materiil.

Braiel menjelaskan saat ini korban tengah dirawat intensif di rumah sakit dan belum sadarkan diri.

Pria berinisial M disekap dan ditusuk perampok di Jalan Pati, RT08 RW08, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).
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TAGS   perampok Jakarta Pusat penusukan korban

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