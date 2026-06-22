Pria Ditusuk Perampok di Jakarta Pusat, Luka Parah

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M disekap dan ditusuk perampok di Jalan Pati, RT08 RW08, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).

Kejadian itu sangat mengagetkan karena terjadi pada pukul 12:00 WIB.

Korban mengalami luka parah karena mendapatkan tujuh kali tusukan.

"Benar, ada kejadian pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 479 KUHP pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, sekira pukul 12.00 WIB," kata Kapolsek Menteng Braiel Rondonuwu, Jumat (19/6).

Braiel Rondonuwu mengatakan ada dua korban dalam kejadian itu.

Korban pertama ialah M yang mengalami luka-luka akibat ulah pencuri.

Sementara itu, korban kedua berinisial U yang mengalami kerugian materiil.

Braiel menjelaskan saat ini korban tengah dirawat intensif di rumah sakit dan belum sadarkan diri.