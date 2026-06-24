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JPNN.com Jakarta Kriminal Baru Sebulan Bebas dari Penjara, Maling Mencuri Sepeda Motor di Jakarta Timur

Baru Sebulan Bebas dari Penjara, Maling Mencuri Sepeda Motor di Jakarta Timur

Rabu, 24 Juni 2026 – 18:00 WIB
Baru Sebulan Bebas dari Penjara, Maling Mencuri Sepeda Motor di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno dalam konferensi pers kasus pencurian motor (curanmor) di Mapolsek Duren Sawit, Selasa (23/6/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza/aa.

jakarta.jpnn.com - Pasangan suami istri ditangkap karena mencuri sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mereka adalah residivis dalam kasus serupa. Mereka bahkan baru keluar dari penjara.

“Baru sebulan mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan," kata Kapolsek Duren Sawit Sutikno, Selasa (23/6).

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Sutikno menjelaskan pelaku tidak hanya kali ini mencuri sepeda motor.

“Berdasarkan pengakuan mereka sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor,” ujar Sutikno.

Sutikno menyebut salah satu dari mereka sebelumnya pernah diproses oleh Polda Metro Jaya.

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Saat itu pelaku divonis hukuman penjara selama kurang lebih dua tahun.

"Ketika keluar, kami lakukan penyelidikan kembali ternyata dia melakukan tindak pidana yang sama di wilayah hukum Duren Sawit sehingga kami proses. Berarti dua kali," jelas Sutikno.

Pasangan suami istri ditangkap karena mencuri sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.
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TAGS   jakarta timur sepeda motor polda metro jaya polisi

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