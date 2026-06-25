Pengaruh Narkoba, Suami Bunuh Istri di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Suami berinisial ES ditangkap polisi karena membunuh istrinya di Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Sebelum melakukan pembunuhan, ES terlibat keributan dengan istrinya.

Berdasarkan pemeriksaan, saat itu ES mengonsumsi obat terlarang.

"Suaminya ini menggunakan narkotika," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan, Selasa (24/6).

Wisnu menjelaskan hingga kini polisi belum mengungkap jenis narkoba yang digunakan pelaku.

Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait kondisi pelaku saat melakukan aksi kejinya, termasuk dugaan pengaruh narkotika.

"Soal jenis narkoba, saat ini masih dilakukan pendalaman tentang narkotikanya ini apa," tutur Wisnu.

Wisnu menjelaskan hasil visum mayat korban membuktikan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban.