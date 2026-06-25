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JPNN.com Jakarta Kriminal Pengaruh Narkoba, Suami Bunuh Istri di Jakarta Barat

Pengaruh Narkoba, Suami Bunuh Istri di Jakarta Barat

Kamis, 25 Juni 2026 – 12:00 WIB
Pengaruh Narkoba, Suami Bunuh Istri di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Suami berinisial ES ditangkap polisi karena membunuh istrinya di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Ilustrasi. Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Suami berinisial ES ditangkap polisi karena membunuh istrinya di Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Sebelum melakukan pembunuhan, ES terlibat keributan dengan istrinya.

Berdasarkan pemeriksaan, saat itu ES mengonsumsi obat terlarang.

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"Suaminya ini menggunakan narkotika," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan, Selasa (24/6).

Wisnu menjelaskan hingga kini polisi belum mengungkap jenis narkoba yang digunakan pelaku.

Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait kondisi pelaku saat melakukan aksi kejinya, termasuk dugaan pengaruh narkotika.

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"Soal jenis narkoba, saat ini masih dilakukan pendalaman tentang narkotikanya ini apa," tutur Wisnu.

Wisnu menjelaskan hasil visum mayat korban membuktikan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. 

Suami berinisial ES ditangkap polisi karena membunuh istrinya di Angke, Tambora, Jakarta Barat.
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TAGS   jakarta barat suami istri pembunuhan

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