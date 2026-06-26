4 Pengedar Narkoba Ditangkap di Jakarta Selatan, Barang Bukti Sabu-Sabu

jakarta.jpnn.com - Empat pengedar narkoba ditangkap polisi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (9/6) pukul 18.00 WIB.

Petugas menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 249 gram.

"Tersangka yang kami amankan ada empat orang, yakni AK, FF, FA dan AFA," kata Kapolsek Mampang Dian Pornomo, Jumat (26/6).

Dian mengatakan Polsek Mampang menerima informasi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kemang, Selasa (9/6).

Selanjutnya, Kanit Reskrim AKP Purwa Aditya bersama anggota mendatangi alamat tersebut.

Tim Opsnal lantas melakukan monitoring dan observasi di wilayah tersebut.

Petugas mencurigai satu perempuan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Setelah itu, Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap perempuan berinisial AFA itu.