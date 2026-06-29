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JPNN.com Jakarta Kriminal Hendak Taruwan, 8 Pemuda Ditangkap Polda Metro Jaya

Hendak Taruwan, 8 Pemuda Ditangkap Polda Metro Jaya

Senin, 29 Juni 2026 – 23:30 WIB
Hendak Taruwan, 8 Pemuda Ditangkap Polda Metro Jaya - JPNN.com Jakarta
Tim Patroli Gabungan Brimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur saat mengamankan delapan pemuda yang hendak tawuran di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (27/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menangkap delapan pemuda yang hendak tawuran di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (27/6).

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Henik Maryanto menjelaskan petugas sempat mengejar sekelompok remaja yang diduga hendak terlibat tawuran.

"Seorang perempuan yang berada di lokasi juga turut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan," katanya, Sabtu (27/6).

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Dia menjelaskan sebelum pengamanan di Ciracas, tim patroli lebih dulu membubarkan sekelompok pemuda yang diduga akan melakukan balap liar di kawasan Jalan Taman Mini.

"Petugas juga memberikan imbauan kepada remaja yang masih berkumpul hingga larut malam di kawasan Kramat Jati agar segera kembali ke rumah," katanya.

Selanjutnya para pemuda yang diamankan diserahkan ke Polsek Ciracas untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan hukum lebih lanjut.

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Henik mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah pada malam hari guna mengantisipasi kenakalan remaja.

Dia juga meminta masyarakat segera menghubungi Call Center Polri 110 apabila mengetahui atau menemukan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungannya agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. (ant)

Polda Metro Jaya menangkap delapan pemuda yang hendak tawuran di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (27/6).

Redaktur & Reporter : Ragil

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TAGS   polda metro jaya tawuran bogor jakarta timur

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