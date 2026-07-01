Bongkar Sindikat Judi Online, Polda Metro Jaya Tangkap 4 Tersangka

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya membongkar sindikat judi online internasional bersitus 1XBET.

Petugas juga menangkap empat tersangka dalam kasus tersebut.

Pengungkapan kasus tersebut dimulai dari patroli siber yang dilakukan tim Subdit IV Direktorat Siber Polda Metro Jaya pada 23 Mei 2026.

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"Petugas menemukan informasi terkait situs 1XBET dan website lain yang memuat konten perjudian," kata Kasubdit IV Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Grawas Sugiharto, Selasa (30/6).

Setelah melakukan penyelidikan, Ditressiber Polda Metro Jaya melakukan upaya paksa.

Petugas lantas menangkap empat tersangka yang terbagi dalam beberapa klaster peran di wilayah berbeda pada 9 Juni 2026.

Grawas menyebutkan penindakan itu menyasar tiga klaster utama dalam jaringan tersebut.

"Klaster pertama ialah pengepul rekening di daerah Cianjur, Jawa Barat,” kata Grawas.