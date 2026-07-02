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ADP Mencuri Motor di Jakarta Selatan Karena Harus Bayar Sekolah Anak

Kamis, 02 Juli 2026 – 12:00 WIB
ADP Mencuri Motor di Jakarta Selatan Karena Harus Bayar Sekolah Anak - JPNN.com Jakarta
Polisi menangkap seorang pria berinisial ADP (32) yang mencuri dua unit sepeda motor di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Pesanggrahan.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial ADP ditangkap polisi karena mencuri dua sepeda motor di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ADP nekat mencuri karena harus membayar biaya pendidikan anak.

"Untuk daftar ulang anaknya sekolah," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam, Selasa (30/6).

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Dia mengatakan pelaku mencuri di dua lokasi berbeda dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Kasus pertama terungkap berdasarkan laporan polisi nomor LP/125/VI/2026/SPKT Polsek Pesanggrahan tertanggal 26 Juni 2026 terkait pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor roda dua.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (25/6) sekitar pukul 07.00 WIB di halaman rumah di Jalan Medan, RT 05/RW 04, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

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Dalam penyelidikan kasus itu, Unit Reskrim Polsek Pesanggrahan melakukan serangkaian penyelidikan dengan menggunakan metode investigasi ilmiah atau Scientific Crime Investigation (SCI) dan patroli di sekitar lokasi kejadian. 

Saat patroli berlangsung, petugas mencurigai seorang pria yang sedang mendorong sepeda motor di depan rumah warga dengan gerak-gerik mencurigakan. 

Pria berinisial ADP ditangkap polisi karena mencuri dua sepeda motor di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Jaksel).
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TAGS   jakarta selatan pencurian sepeda motor sekolah

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