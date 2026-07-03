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JPNN.com Jakarta Kriminal Petugas Kebersihan Temukan Mortir di TMII, Langsung Dievakuasi

Petugas Kebersihan Temukan Mortir di TMII, Langsung Dievakuasi

Jumat, 03 Juli 2026 – 12:00 WIB
Petugas Kebersihan Temukan Mortir di TMII, Langsung Dievakuasi - JPNN.com Jakarta
Lokasi tempat penemuan sebuah benda yang diduga sebagai satu unit mortir di kawasan Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (1/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Sebuah benda yang diduga mortar ditemukan di kawasan Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (1/7).

Pihak kepolisian pun langsung mengamankan benda tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur Made Budi menjelaskan penemuan benda itu pertama kali dilaporkan petugas kebersihan setempat.

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"Benar, telah ditemukan benda diduga satu unit mortir," kata Made Budi.

Budi menjelaskan penemuan bermula ketika seorang petugas kebersihan bernama Satria Ade Putra sedang membersihkan area sekitar anjungan, Rabu sekitar pukul 11.05 WIB. 

Saat beraktivitas, dia dikejutkan dengan keberadaan benda logam yang menyerupai mortir.

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Selanjutnya, saksi melaporkan temuan tersebut kepada petugas keamanan anjungan, Eko Riyanto. Setelah memastikan bentuk benda tersebut, pihak keamanan langsung meneruskan laporan ke manajemen TMII dan Polsek Cipayung.

"Mendapat informasi tersebut, personel piket SPKT yang dipimpin Iptu Nurman Yusuf langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan sterilisasi dan memasang garis polisi,” kata Budi.

Sebuah benda yang diduga mortar ditemukan di kawasan Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (1/7).
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TAGS   tmii mortir jakarta timur kepolisian

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