2 Kurir Ganja Ditangkap di Tanjung Priok Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Dua pria ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, karena menjadi kurir narkoba.

Mereka ialah FA (26) dan RH (29). Keduanya diciduk di pinggir Jalan Metro Kencana, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Kedua pelaku ditangkap pada Sabtu (13/6) malam pukul 20.00 WIB di Jalan Metro Kencana setelah dilakukan serangkaian penyelidikan,” kata Kasatres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi Ariyanto, Kamis (2/7).

Dia mengatakan penangkapan dilakukan setelah Unit II Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana peredaran ganja.

Selanjutnya, anggota opsnal melakukan penyelidikan di TKP pada pukul 20:00 WIB.

Petugas mengamankan kedua pelaku.

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu buah kantong plastik hitam yang dalam bungkusan itu terdapat sebungkus lakban cokelat berisi ganja.

Kedua pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari daerah Kebon Pisang, Kecamatan Tanjung Priok.