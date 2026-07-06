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JPNN.com Jakarta Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Tangkap Penadah Sepeda Motor Curian di Banten

Polres Metro Jakarta Selatan Tangkap Penadah Sepeda Motor Curian di Banten

Senin, 06 Juli 2026 – 12:00 WIB
Polres Metro Jakarta Selatan Tangkap Penadah Sepeda Motor Curian di Banten - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Pencurian kendaraan bermotor. Foto: ANTARA/HO-Polres Karawang

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Selatan menangkap penadah sepeda motor curian berinisial J di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Petugas juga menyita sepuluh sepeda motor hasil kejahatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan penangkapan terhadap J merupakan hasil pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jakarta Selatan.

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Dia menjelaskan pihaknya sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku yang kedapatan membawa senjata api.

“Ternyata pelaku tersebut juga merupakan pelaku curanmor," katanya, Jumat (3/7).

Joko menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penangkapan dua pelaku curanmor berinisial F dan MS.

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Dari hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi mengenai lokasi penampungan sepeda motor hasil curian di wilayah Pandeglang.

Tim gabungan dari Unit Resmob, Unit Ranmor, dan Jatanras kemudian bergerak ke Pandeglang pada Senin (29/6). 

Polres Metro Jakarta Selatan menangkap penadah sepeda motor curian berinisial J di Kabupaten Pandeglang, Banten.
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TAGS   pencurian sepeda motor jakarta selatan polres metro jakarta selatan

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