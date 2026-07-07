Berantas Ikan Sapu-Sapu, KPKP Jakarta Barat Dapat 93 Kilogram

jakarta.jpnn.com - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat terus memberantas ikan sapu-sapu.

KPKP Jakarta Barat terus menangkap ikan sapu-sapu di wilayahnya.

Sebanyak 93 kilogram ikan sapu-sapu ditangkap di aliran Kali Pesanggrahan, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (3/7).

"Hari ini, kami berhasil menjaring sebanyak 463 ikan sapu-sapu dengan total berat 93 kilogram,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Barat Bety Rahmawati.

Bety menjelaskan hasil tangkapan dikubur dalam keadaan mati di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kembangan.

Sementara itu, Lurah Srengseng Tariswan menambahkan penangkapan ikan sapu-sapu penting dilakukan.

Tujuannya ialah untuk mencegah kerusakan tanggul saluran air dan menyelamatkan ekosistem sungai.

Tariswan menjelaskan ikan sapu-sapu dikenal memiliki sifat yang invasif.