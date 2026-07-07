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JPNN.com Jakarta Kriminal Hendak Tawuran di Jakarta Barat, 4 Remaja Ditangkap Tim Gabungan

Hendak Tawuran di Jakarta Barat, 4 Remaja Ditangkap Tim Gabungan

Selasa, 07 Juli 2026 – 12:00 WIB
Hendak Tawuran di Jakarta Barat, 4 Remaja Ditangkap Tim Gabungan - JPNN.com Jakarta
Tim Patroli Brimob Kompi 3 Batalyon A Pelopor bersama Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (4/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Empat remaja yang hendak tawuran ditangkap polisi di Jalan Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (4/7) dini hari.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Henik Maryanto mengatakan tim menemukan sekelompok remaja yang berkumpul.

Tim patroli gabungan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat menduga para remaja itu hendak tawuran.

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“Petugas bergerak cepat mengamankan mereka," kata Henik, Sabtu (4/7).

Dia menjelaskan petugas juga menyita beberapa barang bukti.

"Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis celurit, satu buah petasan, dan satu unit telepon genggam," ujar Henik.

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Menurut Henik, patroli gabungan pada malam hingga dini hari terus diperkuat.

Tujuannya ialah untuk mengantisipasi tawuran, balap liar, serta tindak kriminalitas jalanan lainnya.

Empat remaja yang hendak tawuran ditangkap polisi di Jalan Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (4/7) dini hari.
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TAGS   tawuran remaja jakarta barat polda metro jaya

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