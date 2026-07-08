Pemuda Pura-Pura Habis Bensin, Diusir Satpol PP Kelapa Gading

jakarta.jpnn.com - Satpol PP Kepala Gading, Jakarta Utara, mengusir pemuda yang kerap meminta uang dengan dalih kehabisan bensin.

Selama ini pemuda itu sering meminta uang kepada pengguna jalan di depan Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading.

"Sudah kami usir dengan perjanjian,” kata Kasatpol PP Kelapa Gading Budi Salamun, Jumat (3/7).

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Budi Salamun menuturkan pihaknya tidak akan segan mengambil langkah tegas jika tindakan serupa terulang.

“Kalau terlihat lagi di wilayah Kelapa Gading, akan kami masukkan ke Dinsos," kata Budi.

Budi mengungkapkan pemuda tersebut sebenarnya tidak benar-benar kehabisan bensin.

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Menurut dia, alasan itu hanyalah akal-akalan untuk mendapatkan uang.

"Pemuda ini sepertinya pemain (penipu). Anggota saya pernah liat orang itu di wilayah lain," kata dia.