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JPNN.com Jakarta Kriminal Masuk Jalan Buntu, Penjambret Babak Belur Dihajar Massa di Jakarta Barat

Masuk Jalan Buntu, Penjambret Babak Belur Dihajar Massa di Jakarta Barat

Kamis, 09 Juli 2026 – 12:00 WIB
Masuk Jalan Buntu, Penjambret Babak Belur Dihajar Massa di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Jambret sedang beraksi. Foto: ANTARA/HO.

jakarta.jpnn.com - Penjambret berinisial F babak belur karena dikeroyok massa di kawasan Jalan Gotong Royong, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pada awalnya, F berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang diincar.

Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom mengatakan insiden yang terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WIB.

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Saat itu dua pelaku membuntuti korban yang sudah lansia.

"Pelaku awalnya pura-pura bertanya alamat. Korban kemudian berhenti dan menjelaskan arah menuju Daan Mogot," kata Gultom, Kamis (1/7).

Korban selesai memberi petunjuk dan menyimpan telepon genggamnya ke saku kemeja.

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Salah satu pelaku langsung mengambil ponselnya. Setelah beraksi, kedua pelaku berusaha melarikan diri. 

Namun, salah satu pelaku berinisial F justru masuk ke jalan buntu.

Penjambret berinisial F babak belur karena dikeroyok massa di kawasan Jalan Gotong Royong, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
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TAGS   penjambret jakarta barat korban pelaku

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