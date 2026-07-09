Masuk Jalan Buntu, Penjambret Babak Belur Dihajar Massa di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Penjambret berinisial F babak belur karena dikeroyok massa di kawasan Jalan Gotong Royong, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pada awalnya, F berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang diincar.

Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom mengatakan insiden yang terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat itu dua pelaku membuntuti korban yang sudah lansia.

"Pelaku awalnya pura-pura bertanya alamat. Korban kemudian berhenti dan menjelaskan arah menuju Daan Mogot," kata Gultom, Kamis (1/7).

Korban selesai memberi petunjuk dan menyimpan telepon genggamnya ke saku kemeja.

Salah satu pelaku langsung mengambil ponselnya. Setelah beraksi, kedua pelaku berusaha melarikan diri.

Namun, salah satu pelaku berinisial F justru masuk ke jalan buntu.