Jemaah Masjid di Jakarta Timur Sedang Tidur, HP Diambil Pencuri, Pelaku Ditangkap

jakarta.jpnn.com - Pria yang mencuri HP milik jemaah di masjid di Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), ditangkap polisi.

Saat itu pelaku menjalankan aksinya ketika korban tertidur di dalam masjid.

"Iya, pelaku yang diduga mencuri ponsel jamaah ditangkap," kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno, Selasa (7/70.

Sementara itu, Pengurus DKM Masjid Darun Ni'mah Surya Cahyantono mengatakan pelaku diserahkan kepada petugas Polsek Duren Sawit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, peristiwa pencurian itu terekam kamera pengawas (CCTV) masjid dan sempat menjadi perhatian pengurus.

Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria mengenakan kaus biru dan celana abu-abu memasuki area masjid.

Pria tersebut sempat berjalan menuju pintu keluar masjid dan meninggalkan ruangan.

Namun beberapa saat kemudian, dia kembali masuk ke dalam masjid.