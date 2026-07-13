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JPNN.com Jakarta Kriminal Bawa Narkoba, 2 Pria Ditangkap Polisi saat Razia di Jakarta Barat

Bawa Narkoba, 2 Pria Ditangkap Polisi saat Razia di Jakarta Barat

Senin, 13 Juli 2026 – 12:00 WIB
Bawa Narkoba, 2 Pria Ditangkap Polisi saat Razia di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Polres Metro Jakarta Barat mengamankan dua orang pria dalam razia stasioner antisipasi kejahatan jalanan di kawasan Kapuk, Cengkareng, Selasa (7/7/2026) dini hari. Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar.

jakarta.jpnn.com - Dua pria ditangkap polisi karena membawa narkoba dan obat keras dalam razia di kawasan Kapuk, Cengkareng, Selasa (7/7) dini hari.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat Kompol Dr Eko Adi Setiawan mengatakan terduga pertama berinisial S (46).

Sementara itu, terduga kedua yang ditangkap polisi berinisial HP (26). 

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Dia ditangkap setelah petugas menemukan tiga butir obat keras jenis Eximer.

Saat ini, kedua pria tersebut telah diamankan di Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Di sisi lain, Polres Jakbar menggencarkan kegiatan razia stasioner.

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Tujuannya ialah untuk mencegah kejahatan jalanan di wilayah setempat.

Razia kerap berlangsung mulai pukul 00.30 hingga 03.00 WIB.

Dua pria ditangkap polisi karena membawa narkoba dan obat keras dalam razia di kawasan Kapuk, Cengkareng, Selasa (7/7) dini hari.
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TAGS   narkoba polisi obat keras razia

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