Penjambret HP Turis Prancis Ditangkap di Kota Tua saat Cari Korban Baru

jakarta.jpnn.com - Pria yang menjambret HP milik turis asing asal Prancis di Kota Tua, Jakarta Barat, ditangkap polisi.

Penangkapan dilakukan ketika pelaku masih berkeliaran di kawasan wisata tersebut untuk mencari target baru.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M Zulfikar mengatakan penjambretan terjadi pada Senin (6/7) sore.

Menurut dia, saat itu korban sedang berwisata di Kota Tua Jakarta.

Ketika korban tengah melakukan swafoto, pelaku tiba-tiba datang.

Pelaku langsung merampas ponsel milik turis asal Prancis tersebut.

"Pelaku ini merampas ponsel milik warga negara Prancis yang tengah menikmati liburan di Kota Tua," kata Bobby, Selasa (7/7).

Setelah ponselnya dijambret, turis Prancis bernama Duckhaufour itu langsung melapor ke Pos Polisi Pinangsia.