Pagar Besi Taman Flyover Kampung Melayu Dicuri, Pelaku Dikira Petugas Resmi

jakarta.jpnn.com - Pencurian terhadap pagar besi di taman bawah kolong jalan layang (flyover) Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terjadi.

Warga bernama Ana mengatakan pencurian sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Seminggu lalu, pagarnya masih ada, tetapi beberapa hari ini, sekitar tiga sampai empat hari sudah habis, cepat sekali hilangnya pagarnya sama pencuri," kata Ana, Selasa (7/7).

Dia mengatakan para pelaku beraksi secara terang-terangan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan kecurigaan warga.

Menurut dia, para pelaku itu berjumlah sekitar lima orang lebih.

Para pencuri melancarkan tindakannya menjelang subuh maupun sore hari.

Warga yang melihat aktivitas tersebut sempat mengira para pelaku merupakan petugas resmi yang sedang melakukan pembongkaran atau perawatan fasilitas taman.

"Mereka kerjanya santai saja, makanya orang-orang yang lihat tidak curiga, dikira petugas dari dinas. Jadi, tidak ada yang menegur atau melarang," ujar Ana.