JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Pagar Besi Taman Flyover Kampung Melayu Dicuri, Pelaku Dikira Petugas Resmi

Pagar Besi Taman Flyover Kampung Melayu Dicuri, Pelaku Dikira Petugas Resmi

Minggu, 12 Juli 2026 – 12:00 WIB
Pagar Besi Taman Flyover Kampung Melayu Dicuri, Pelaku Dikira Petugas Resmi - JPNN.com Jakarta
Kondisi pagar besi di taman bawah kolong jalan layang (flyover) Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang hilang dicuri, Selasa (7/7/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Pencurian terhadap pagar besi di taman bawah kolong jalan layang (flyover) Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terjadi.

Warga bernama Ana mengatakan pencurian sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Seminggu lalu, pagarnya masih ada, tetapi beberapa hari ini, sekitar tiga sampai empat hari sudah habis, cepat sekali hilangnya pagarnya sama pencuri," kata Ana, Selasa (7/7).

Baca Juga:

Dia mengatakan para pelaku beraksi secara terang-terangan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan kecurigaan warga. 

Menurut dia, para pelaku itu berjumlah sekitar lima orang lebih.

Para pencuri melancarkan tindakannya menjelang subuh maupun sore hari.

Baca Juga:

Warga yang melihat aktivitas tersebut sempat mengira para pelaku merupakan petugas resmi yang sedang melakukan pembongkaran atau perawatan fasilitas taman.

"Mereka kerjanya santai saja, makanya orang-orang yang lihat tidak curiga, dikira petugas dari dinas. Jadi, tidak ada yang menegur atau melarang," ujar Ana.

Pencurian terhadap pagar besi di taman bawah kolong jalan layang (flyover) Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terjadi.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian kampung melayu pencuri jakarta timur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU