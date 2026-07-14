Bawa Narkoba dan Senjata Tajam, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Dua pria ditangkap polisi karena menyalahgunakan narkoba di kawasan Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Mereka juga terbukti membawa senjata tajam ketika ditangkap polisi.

Keduanya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) untuk menjalani pemeriksaan.

"Kami mengamankan dua orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu beserta satu bilah senjata tajam," kata Perwira Pendamping

Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) Kompol Widodo, Jumat (10/7).

Widodo mengungkapkan keduanya terjaring dalam kegiatan razia dan patroli yang berlangsung mulai pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB.

Razia itu melibatkan personel dari berbagai fungsi untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan.

Patroli mobile menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai sebagai tempat rawan terjadinya aksi criminal.