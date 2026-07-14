JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Bawa Narkoba dan Senjata Tajam, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat

Bawa Narkoba dan Senjata Tajam, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:00 WIB
Bawa Narkoba dan Senjata Tajam, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Razia stasioner Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) kembali meringkus dua orang penyalahguna narkoba di kawasan Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora, Jumat (10/7/2026) dini hari. Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Dua pria ditangkap polisi karena menyalahgunakan narkoba di kawasan Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Mereka juga terbukti membawa senjata tajam ketika ditangkap polisi.

Keduanya langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

"Kami mengamankan dua orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu beserta satu bilah senjata tajam," kata Perwira Pendamping 

Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) Kompol Widodo, Jumat (10/7).

Widodo mengungkapkan keduanya terjaring dalam kegiatan razia dan patroli yang berlangsung mulai pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB.

Baca Juga:

Razia itu melibatkan personel dari berbagai fungsi untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan.

Patroli mobile menyasar sejumlah ruas jalan yang dinilai sebagai tempat rawan terjadinya aksi criminal.

Dua pria ditangkap polisi karena menyalahgunakan narkoba di kawasan Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   narkoba senjata tajam polisi sabu-sabu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU