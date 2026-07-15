Perusak Mobil di Jakarta Utara Ditangkap Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial GV ditangkap Polda Metro Jaya karena merusak mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Perbuatan GV terekam kamera dan sempat viral di media sosial.

Panit V Subdirektorat Reserse Mobile (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Nurul Farouq Fadillah mengatakan pelaku ditangkap di sebuah SPBU di Jalan Kramat Raya, Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (9/7) sekitar pukul 21.45 WIB.

Nurul mengatakan pihaknya juga menyita barang bukti ketika menangkap pelaku.

"Pelaku selanjutnya dibawa ke Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," kata Nurul, Jumat (10/7).

Dia menjelaskan peristiwa itu bermula ketika korban sedang mengendarai mobil di kawasan Jalan Yos Sudarso, Sunter, Jakarta Utara.

Saat korban berbelok, pelaku diduga tersulut emosi karena merasa tidak diberi jalan.

Pelaku tiba-tiba mengadang kendaraan korban. Pelaku kemudian turun dari mobil.