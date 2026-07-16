Polda Metro Jaya Tangkap Pembunuh Driver Ojek Online, Hukuman Berat Menanti

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial D ditangkap Polda Metro Jaya karena membunuh driver ojek online di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Tersangka diamankan pada Selasa dini hari pukul 00.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bunderan Kamal, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, Selasa (14/7).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota Iwan Heristiawan mengatakan pembunuhan terjadi di pangkalan (basecamp) ojol Perumahan Vila Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu (12/7) pukul 03.50 WIB.

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"Peristiwa itu merupakan kasus pencurian dengan kekerasan. Korban berinisial ATP yang merupakan seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia di lokasi kejadian," katanya.

Iwan menjelaskan korban meninggal dunia akibat mengalami luka tusuk di bagian leher.

Selain itu, korban juga kehilangan satu unit sepeda motor Honda PCX dan sebuah telepon genggam yang dibawa kabur oleh pelaku.

Kejadian bermula saat rekan korban, yang bertindak sebagai saksi pertama, pergi untuk mengantar penumpang.

"Saksi meninggalkan korban yang saat itu tengah tertidur di pangkalan ojol tersebut," kata Iwan.