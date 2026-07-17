JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal ART Kuras Uang Majikan di Jakarta Barat, Total Rp 450 Juta

ART Kuras Uang Majikan di Jakarta Barat, Total Rp 450 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 – 12:00 WIB
ART Kuras Uang Majikan di Jakarta Barat, Total Rp 450 Juta - JPNN.com Jakarta
Polisi meringkus seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial NS (33) yang menggasak uang sebesar Rp450 juta dari ATM milik majikannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar.

jakarta.jpnn.com - Asisten rumah tangga (ART) berinisial NS ditangkap polisi karena mencuri uang milik majikannya di ATM kawasan Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar).

Total uang yang digasak wanita 33 tahun itu mencapai Rp 450 juta.

NS ditangkap di tempat bekerjanya di kawasan Jalan Tampak Siring.

Baca Juga:

"Penangkapan itu setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya belum lama ini," kata Kapolsek Kalideres Rihold Sihotang, Selasa (14/7).

Dia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh korban.

"Sebagai perawat majikannya yang lansia, (caregiver), pelaku dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN untuk menarik uang tunai untuk memenuhi kebutuhan harian korban," ujar Rihold.

Baca Juga:

Selama kurang lebih satu tahun bekerja, pelaku diduga secara bertahap melakukan penarikan uang melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

"Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga sekitar Rp 450 juta," tutur Rihold.

Asisten rumah tangga (ART) berinisial NS ditangkap polisi karena mencuri uang milik majikannya di ATM kawasan Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   jakarta barat ART asisten rumah tangga pelaku

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU