ART Kuras Uang Majikan di Jakarta Barat, Total Rp 450 Juta

jakarta.jpnn.com - Asisten rumah tangga (ART) berinisial NS ditangkap polisi karena mencuri uang milik majikannya di ATM kawasan Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar).

Total uang yang digasak wanita 33 tahun itu mencapai Rp 450 juta.

NS ditangkap di tempat bekerjanya di kawasan Jalan Tampak Siring.

"Penangkapan itu setelah korban melaporkan adanya transaksi mencurigakan pada rekening miliknya belum lama ini," kata Kapolsek Kalideres Rihold Sihotang, Selasa (14/7).

Dia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh korban.

"Sebagai perawat majikannya yang lansia, (caregiver), pelaku dipercaya memegang kartu ATM beserta nomor PIN untuk menarik uang tunai untuk memenuhi kebutuhan harian korban," ujar Rihold.

Selama kurang lebih satu tahun bekerja, pelaku diduga secara bertahap melakukan penarikan uang melebihi kebutuhan korban tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

"Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga sekitar Rp 450 juta," tutur Rihold.