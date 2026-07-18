Nekat Jual Obat Keras Ilegal, Pria 26 Tahun Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M ditangkap polisi karena menjual obat keras ilegal di sebuah toko kelontong di Jalan Alas Tua, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Penangkapan terhadap pria 26 tahun itu berawal dari informasi masyarakat.

Kapolsek Kalideres Rihold Sihotang menjelaskan masyarakat menyebutkan adanya aktivitas penjualan bebas obat keras di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, anggota Unit Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi.

“Saat diperiksa, ada seorang pria jual obat keras tanpa kewenangan atau izin sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Rihold, Rabu (15/7).

Dari hasil penggeledahan di dalam toko tersebut, petugas menemukan dan menyita 88 butir obat keras jenis Tramadol yang disimpan di dalam lemari pakaian.

Selain itu, diamankan pula uang tunai sebanyak Rp 4.698.000 yang diduga merupakan hasil penjualan obat keras, serta satu unit telepon genggam bermerk Infinix yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penjualan.

Pelaku beserta seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polsek Kalideres untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.