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JPNN.com Jakarta Kriminal Polsek Tambora Gagalkan Penyeludupan 12 Motor Curian ke Sumatra

Polsek Tambora Gagalkan Penyeludupan 12 Motor Curian ke Sumatra

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:00 WIB
Polsek Tambora Gagalkan Penyeludupan 12 Motor Curian ke Sumatra - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat (tengah) didampingi Kanit Reskrim AKP Sudrajat Djumantara (kiri) dan Panit Reskrim Ipda Priyo Purnomo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait penyelundupan belasan unit sepeda motor curian ke Sumatera, Selasa (14/7/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur.

jakarta.jpnn.com - Polsek Tambora menggagalkan penyeludupan 12 sepeda motor curian ke Sumatera.

Sepeda-sepeda motor itu akan diseludupkan melalui pintu keluar Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kapolsek Tambora Wahyu Hidayat mengatakan awalnya pihaknya memperoleh informasi terkait truk yang diduga mengangkut sepeda motor curian melintas di Jalan Tubagus Angke pada 7 Juli 2026.

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"Namun, truk tersebut ternyata sudah melintasi Tubagus Angke dan mengarah ke tol,” kata Wahyu, Selasa (14/7).

Wahyu menjelaskan Unit Reskrim mendapatkan informasi lagi bahwa truk tersebut sudah berada di Tol Cikupa. 

“Setelah itu, Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora melakukan pengejaran di exit Tol Cikupa," kata Wahyu.

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Alhasil, truk penyeludup itu dicegat dan ditemukan sebanyak 12 unit sepeda motor curian di dalamnya.

Wahyu menuturkan penyeludupan itu dilakukan dengan menggunakan kamuflase peralatan rumah tangga serta mainan anak yang ditumpuk bersama sepeda motor curian.

Polsek Tambora menggagalkan penyeludupan 12 sepeda motor curian ke Sumatera.
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TAGS   sepeda motor motor curian polsek tambora

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