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JPNN.com Jakarta Kriminal Rutan Salemba Gagalkan Penyeludupan 15 Butir Pil Ekstasi

Rutan Salemba Gagalkan Penyeludupan 15 Butir Pil Ekstasi

Senin, 20 Juli 2026 – 12:00 WIB
Rutan Salemba Gagalkan Penyeludupan 15 Butir Pil Ekstasi - JPNN.com Jakarta
Konferensi pers pengungkapan penggagalan penyelundupan pil di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu (15/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Rutan Salemba

jakarta.jpnn.com - Usaha penyeludupan 15 butir pil ekstasi digagalkan petugas Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.

Belasan pil itu dibawa pengunjung untuk diberikan kepada narapidana.

"Kami tidak akan melonggarkan pengawasan sedikit pun,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Gusti Akhmad Ridho, Kamis (16/7).

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Gusti Akhmad Ridho mengatakan pihaknya akan bertindak tegas.

“Setiap upaya yang mengancam keamanan dan ketertiban di dalam rutan akan kami tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.

Gusti menjelaskan petugas menyita pil dari pengunjung berinisial GG, Rabu sekitar pukul 14.45 WIB.

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Menurut dia, pil tersebut diduga akan diberikan kepada warga binaan berinisial UK.

UK sendiri saat ini sedang menjalani masa pidana dalam perkara narkotika.

Usaha penyeludupan 15 butir pil ekstasi digagalkan petugas Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.
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TAGS   rutan salemba pil ekstasi pengunjung narkotika

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