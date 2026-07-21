Persija Jakarta Datangkan Mantan Pemain Timnas Korsel, Persaingan Makin Ketat

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Kali ini Persija Jakarta mengontrak pemain asal Korea Selatan Kwon Chang-hoon.

Kwon Chang-hoon adalah mantan penggawa Timnas Korea Selatan.

Dia memiliki 43 penampilan untuk Korsel dengan 12 gol.

Kwon Chang-hoon dikontrak selama dua musim dan diharapkan menjadi tambahan penting bagi kekuatan lini serang Macan Kemayoran.

Sebab, Kwon Chang-hoon memiliki pengalaman serta kemampuan bermain di sejumlah posisi.

"Kwon adalah pemain dengan pengalaman yang sangat lengkap,” kata Presiden Persija Mohamad Prapanca, Jumat (17/7).

Menurut Prapanca, Kwon pernah bermain di kompetisi top Eropa, membela Tim Nasional Korea Selatan, dan tampil di level tertinggi sepak bola internasional.