Persija Jakarta Datangkan Mantan Pemain Timnas Korsel, Persaingan Makin Ketat
jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027.
Kali ini Persija Jakarta mengontrak pemain asal Korea Selatan Kwon Chang-hoon.
Kwon Chang-hoon adalah mantan penggawa Timnas Korea Selatan.
Dia memiliki 43 penampilan untuk Korsel dengan 12 gol.
Kwon Chang-hoon dikontrak selama dua musim dan diharapkan menjadi tambahan penting bagi kekuatan lini serang Macan Kemayoran.
Sebab, Kwon Chang-hoon memiliki pengalaman serta kemampuan bermain di sejumlah posisi.
"Kwon adalah pemain dengan pengalaman yang sangat lengkap,” kata Presiden Persija Mohamad Prapanca, Jumat (17/7).
Menurut Prapanca, Kwon pernah bermain di kompetisi top Eropa, membela Tim Nasional Korea Selatan, dan tampil di level tertinggi sepak bola internasional.
Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027.
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