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JPNN.com Jakarta Kriminal Bawa Airsoft Gun, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Utara

Bawa Airsoft Gun, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Utara

Selasa, 21 Juli 2026 – 12:00 WIB
Bawa Airsoft Gun, Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Pencuri sepeda motor. Foto: ANTARA/HO.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial DR ditangkap Polsek Tanjung Priok karena mencuri sepeda motor di Jalan Swasembada Barat IV, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

DR membawa senjata jenis airsoft gun ketika melakukan aksinya.

“Pelaku melakukan aksi tersebut pada Kamis (16/7) sekitar pukul 20.00 WIB terhadap motor korban perempuan yang merupakan warga Sungai Bambu,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro, Jumat (18/7).

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Polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban dan satu unit motor milik pelaku.

“Satu pucuk senjata airsoft gun dan satu set alat yang digunakan untuk mencuri motor,” ujar Handam.

Dia menjelaskan saksi melihat dua orang yang mencurigakan sedang mendekati sepeda motor milik korban.

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Ketika saksi menegurnya, satu dari dua orang tersebut berlari.

Sementara itu, pelaku lain yang berinisial DR dapat diamankan warga.

Pria berinisial DR ditangkap Polsek Tanjung Priok karena mencuri sepeda motor di Jalan Swasembada Barat IV, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok
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TAGS   jakarta utara pencuri sepeda motor senjata

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