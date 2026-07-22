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JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pemuda Mencurigakan, Hendak Vandalisme

Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pemuda Mencurigakan, Hendak Vandalisme

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:00 WIB
Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pemuda Mencurigakan, Hendak Vandalisme - JPNN.com Jakarta
Barang bukti yang diamankan oleh Tim Patroli Gabungan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya bersama Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menggagalkan aksi vandalisme saat menggelar patroli malam di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (16/7) dini hari.

Petugas juga berhasil menangkap dua pemuda yang hendak melakukan vandalisme.

Dua pemuda itu menunjukkan gerak-gerik mencurigakan sebelum ditangkap.

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"Setelah dilakukan pemeriksaan, keduanya diduga kuat hendak melakukan aksi vandalisme berupa pembuatan mural di fasilitas umum," kata Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto.

Untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut, kedua pemuda tersebut langsung diserahkan oleh petugas patroli ke Polsek Jatinegara.

Selain mengantisipasi vandalisme, patroli gabungan berskala rutin ini difokuskan pada upaya pencegahan kejahatan jalanan taktis.

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"Di antaranya adalah antisipasi begal dan pencurian atau 3C (pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor), aksi tawuran remaja, judi online, hingga praktik penipuan daring," ucap Henik.

Henik mengatakan kehadiran personel di lapangan merupakan langkah preventif guna memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sejak dini.

Polda Metro Jaya menggagalkan aksi vandalisme saat menggelar patroli malam di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (16/7) dini hari.
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TAGS   polda metro jaya vandalisme jatinegara jakarta timur

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